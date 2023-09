Sfida ostica per l'Angri sul terreno della Nocerina

Secondo impegno e secondo derbt di Coppa Italia per l’Angri che, dopo aver eliminato nel turno preliminare la Gelbison per 4-3 ai calci di rigore (decisivi De Marco, Palmieri, Giorgio e Cardore) si recherà a Nocera Inferiore per il primo turno in programma domani alle 16.

I “molossi” hanno indubbiamente costruito un organico che, sulla carta, deve dare l’assalto alla Serie C. In panchina è stato chiamato mister Gianluca Esposito, reduce dalla mancata salvezza sulla panchina della Gelbison in Serie C. A lui è stata affidata una rosa a cui non difetta certo l’esperienza in categoria. A cominciare dalla porta dove è arrivato il giovane Venturini dal Ravenna. In difesa il tandem Fontana-Petti dal Cynthialbalonga a cui si aggiungono Mazzei dall’Ostiamare e i giovani Esposito dal Brindisi e Magliocca dal Gladiator. Senza dimenticare la conferma di Agostino Garofalo, ormai alla soglia dei 40 anni ma sempre elemento di spessore. A centrocampo conferme per Basanisi e Di Palma a cui si sono aggiunti gli arrivi di Poziello dal Giugliano, Tuninetti dal Dolomiti, Uliano dalla Gelbison e Vecchione dal Clodiense. A loro si aggiunge il giovane Citarella dal Taranto. In attacco c’è l’imbarazzo della scelta: da Caccavallo, anche lui ex Gelbison in cerca di rilancio, al ritorno di Liurni dalla Casertana. Da Piccioni arrivato dal Matera a Parravicini dal Lumezzane fino a El Bakhtaoui, prelevato dal Livorno. Insomma: una squadra senza apparenti punti deboli che può contare anche su under di categoria superiore come il portiere Fantoni e il difensore Crasta arrivati dall’Empoli e Manzo, altro difensore, giunto dal Napoli.

Nelle ultime ore si sono registrate due operazioni in uscita e altrettante in entrata. Hanno salutato i centrocampisti Di Palma e Murtas passati rispettivamente al Matera e al Gravina. Ufficializzati due olandesi classe 2005 quali Milagro Perez Salgado e Maunir El Hannaoui, rispettivamente terzino destro e sinistro.

Domenica scorsa al San Francesco, i rossoneri hanno eliminato l’Ischia nel turno preliminare di Coppa Italia di Serie D per 3-2. All’iniziale vantaggio ospite di Talamo hanno risposto El Bakhtaoui, Rossi e Uliano. Maiorano ha infine accorciato le distanze per gli isolani.

In precampionato, la Nocerina ha perso 3-2 contro la Turris, 2-0 contro l’Avellino e 3-1 contro il Picerno, tutte avversarie del girone C di Serie C. Ha invece battuto 2-1 l’Afragolese, 1-0 il Real Acerrana e 7-1 l’Equipe Campania.



Di seguito l’attuale rosa della Nocerina. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

NOCERINA – Allenatore: Gianluca Esposito

PORTIERI

1 - Gianmarco Fantoni (Proveniente dall’Empoli – 2004) (15/-18 nella Primavera)

12 - Giacomo Venturini (Proveniente dal Ravenna – 2004) (25/-27)



DIFENSORI

Mario Crasta (Proveniente dall’Empoli – 2005) (23/1 nell’Under 18)

33 - Bernardo Esposito (Proveniente dal Brindisi – 2004) (24/1)

4 - Francesco Fontana (Proveniente dal Cynthialbalonga – 1990) (32/3)

26 - Agostino Garofalo (Confermato – 1984) (27/3)

Daniele Magliocca (Proveniente dal Gladiator – 2004) (24/0)

13 - Vincenzo Manzo (Proveniente dal Napoli – 2005) (18/0 nell’Under 18)

23 - Tommaso Mazzei (Proveniente dall’Ostiamare – 1995) (33/2)

Alessio Petti (Proveniente dal Cynthialbalonga – 1991) (32/0)



CENTROCAMPISTI

8 - Andrea Basanisi (Confermato – 1996) (21/3)

7 - Francesco Citarella (Proveniente dal Taranto – 2003) (2/0 + 9/0 nella Gelbison)

21 - Raffaele Poziello (Proveniente dal Giugliano – 1988) (17/1)

17 - Rodrigo Tuninetti (Proveniente dal Dolomiti Bellunesi – 1995) (16/0 + 1/0 nel Paternò)

5 - Francesco Uliano (Proveniente dalla Gelbison – 1989) (30/1)

6 - Pierfrancesco Vecchione (Proveniente dall’Union Clodiense Chioggia – 1999) (30/0)



ATTACCANTI

10 - Giuseppe Caccavallo (Proveniente dalla Gelbison – 1987) (4/0)

92 - Faissal El Bakhtaoui (Proveniente dal Livorno – 1992) (19/2 + 11/7 nell’Ardea)

77 - Alessandro Gadaleta (Proveniente dall’Isola di Procida – 2005) (24/13)

11 - Lorenzo Liurni (Proveniente dalla Casertana – 1994) (16/3 + 8/0 nel Picerno)

Nicolas Parravicini (Proveniente dal Lumezzane – 1997) (29/8)

9 - Gianmarco Piccioni (Proveniente dal Matera – 1991) (28/16)

43 - Giacomo Rossi (Proveniente dal Chieti – 2004) (26/1)

CEDUTI NEL CORSO DELLA STAGIONE

Manuel Di Palma (C) (Confermato e poi ceduto al Matera – 2004) (0/0)

30 - Alessandro Murtas (C) (Proveniente dal Team Altamura e poi ceduto al Gravina – 2004) (1/0 in Coppa Italia)