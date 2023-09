Coppa Italia - Il San Marzano vince a Manfredonia

San Marzano "corsaro" a Manfredonia. La squadra di mister Giampà vince 3-2 e passa il turno.

Al 7° passa in vantaggio il Manfredonia, siglando statisticamente il proprio goal ufficiale della stagione, con il suo fantasista Hernaiz che agevolmente mette in rete il pallone a seguito della respinta del portiere sul tiro di Cesario.

Al 16° pareggio del San Marzano: calcio di punizione generoso assegnato dal direttore di gara al limite dell’area di rigore, calciato a rete da Tripicchio che sorprende Rossi.

Al 43° passa in vantaggio il San Marzano: Cipolla penetra in area di rigore, uscita incerta di Rossi che frana sul giocatore il quale riesce con un pallonetto a indirizzare il comunque il pallone sul quale si avventa Camara ad indirizzarlo nel sacco.

Nel secondo tempo, passano solo due minuti ed il Manfredonia, con la solita coralità di manovra, sigla il pareggio. Veloce e sorprendente ripartenza per i sipontini con Hernaiz, in gran spolvero, che fornisce un assist al bacio per Cesario che doposita il pallone in rete per gli applausi degli spettatori dello stadio Miramare.

Nemmeno il tempo di gioire ed il San Marzano, al 4° e con il solito Camara che dopo un dribbling ubriacante, dal limite, lascia partire un gran tiro a giro che gonfia la rete.

Manfredonia: Rossi, Brunetti, Taormina; Amabile, Konatè, Viti; Valentini, Basualdo (30'st Giacobbe), Cesario (30'st Achik), Hernaiz (39'st Esposito), Balba. Allenatore: Franco Cinque

San Marzano: Pareiko, Montoro (9'st Casillo), Tripicchio, Mancini (9'st Balzano), Bruno, Pisciotta, Allegretti (37'st Maimone), Cipolla, Camara (24'st Ferrari), Chiariello, Emmanouil (24'st Favo). Allenatore: Domenico Giampà

Reti: 7' Hernaiz (M), 16' Tripicchio (SM), 43' Camara (SM), 2'st Cesario (M), 4'st Camara (SM)

Ammoniti: Brunetti (M); Allegretti, Bruno (SM)

Angoli: 5-1

Recuperi: 4'pt, 5'st

Arbitro: sig. M.Giordano di Matera

Assistenti: sigg. S.Guidi (Termoli) e G.Petrillo (Campobasso)