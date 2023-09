Coppa Italia: San Marzano di scena a Manfredonia

Secondo appuntamento di Coppa Italia e seconda trasferta per il San Marzano che, alle 16:30, affronterà il Manfredonia al Miramare per il primo turno della competizione di categoria. Dopo aver eliminato il Gladiator a domicilio domenica scorsa il Gladiator per 2-1, i salernitani affronteranno una neopromossa dall’Eccellenza che disputerà, ovviamente, il girone H dedicato alle pugliesi e alle lucane (con l’aggiunta di campane a completamento dei ranghi).

Il Manfredonia, dopo una estate turbolenta che ha portato all’addio di patron Di Benedetto passato alla Fidelis Andria, ha ormai completato il proprio organico ed è riuscito a farlo in tempi record, considerato il gap che c’era da colmare con le altre squadre del girone. In panchina è stato richiamato Franco Cinque e l’organico a sua disposizione è sicuramente in grado di centrare una salvezza tranquilla, obiettivo minimo stagionale. Solo due i protagonisti della promozione che sono rimasti in rosa ed entrambi ufficializzati nelle ultime ore: il talentuoso esterno Achik, classe 2003, e Cirillo, altro centrocampista classe 2003. Per il resto solo volti nuovi. I più importanti sono quelli di Antonino tra i pali arrivato dal San Luca, l’ex Pro Vercelli in Serie B Konate, arrivato dal Seregno in difesa; Amabile dalla Vibonese (squadra dalla quale sono arrivati anche il difensore Nallo, il centrocampista Basualdo e l’attaccante Hernaiz) e Giacobbe dal Cynthialbalonga in mediana e Cesario in attacco dal Chieti.

Domenica scorsa i sipontini hanno avuto ragione del Portici in trasferta ai calci di rigore (decisivi Viti, Amabile ed Hernaiz dagli undici metri).

Arbitro dell’incontro sarà Marco Giordano di Matera.

Di seguito l’attuale rosa del Manfredonia. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

MANFREDONIA – Allenatore: Franco Cinque



PORTIERI

Vittorio Antonino (Proveniente dal San Luca – 1998) (29/-35)

Alberto Rossi (Proveniente dal Montevarchi – 2003) (1/-2)



DIFENSORI

Diego Barboza (Proveniente dal Novelda – 1991)

Lucio Brunetti (Proveniente dall’Olympia Agnonese – 2004) (*/* + */* nell’Unipomezia)

Dramane Konate (Proveniente dal Seregno – 1994) (14/0 + 10/1 nell’Aglianese)

Nicolas Nallo (Proveniente dalla Vibonese – 2002) (14/0)

Calogero Taormina (Proveniente dall’Imolese – 2005) (2/0 nella Primavera)

Giorgio Viti (Proveniente dall’Anagni – 1999)



CENTROCAMPISTI

Ayman Achik (Confermato – 2003) (16/8)

Emanuele Amabile (Proveniente dalla Vibonese – 1999) (5/0 + 3/0 nel Martina)

Tomas Basualdo (Proveniente dal Nuova Florida – 1995) (14/1 + 14/0 nella Vibonese)

Flavio Cirillo (Confermato – 2003) (7/0)

Ebrahim El Yakoubi (Proveniente dall’Akragas – 2004) (14/1 + 0/0 nel Città S.Agata)

Cristian Esposito (Proveniente dal Desenzano – 2002) (14/2)

Mirko Giacobbe (Proveniente dal Cynthialbalonga – 1992) (26/3)

Till Hermandung (Proveniente dall’Etzella Ettelbruck – 1997) (24/2)



ATTACCANTI

Jafar Arias (Proveniente dall’Helmond Sport – 1995) (24/1)

Daniel Babaj (Proveniente dal Notaresco – 2004) (12/1)

Daniele Balba (Proveniente dalla Sampdoria – 2006) (5/1 nell’Under 17 + */4 nel Comiso)

Michele Cesario (Proveniente dal Chieti – 1994) (27/7)

Luis Hernaiz (Proveniente dalla Vibonese – 1999) (27/0)

Mattias Pittaluga (Proveniente dal Voltrese Vultur - 2005) (2/0)

Giorgio Valentini (Proveniente dal Nuova Florida – 1994) (9/1 + 8/0 nella Nocerina)