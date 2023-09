Coppa Italia: secondo derby per la Nocerina contro l'Angri

La Nocerina torna al San Francesco domani alle 16 per affrontare un altro derby, stavolta con l’Angri nel primo turno di Coppa Italia di Serie D, dopo aver eliminato l’Ischia domenica scorsa.

I grigiorossi, che domenica scorsa hanno eliminato la Gelbison ai calci di rigore, si sono affidati a Stefano Liquidato in panchina, nella passata stagione alla Scafatese. In rosa non mancano elementi di esperienza per la categoria che, sulla carta, dovrebbero condurre la squadra nelle zona alte della classifica. Il dato che balza di più agli occhi è quello di un vero e proprio “esodo” di ex Afragolese ufficializzati dal club salernitano: i difensori Allegra, Cordato e Picascia, i centrocampisti Da Dalt e De Marco, la coppia d’attacco composta da Celiento e Longo. L’esperienza che è inoltre garantita dagli arrivi di D’Orsi in difesa dal Nola, Cardore dal Bitonto ed Herrera dal Sorrento a centrocampo e Palmieri, sempre dal Nola, in avanti. Confermati, al momento, i soli Esposito tra i pali, Palladino in difesa e Fabiano a centrocampo. Ufficializzati negli ultimi giorni l’under bosniaco-tedesco Kljajic e Mané dalla Luparense in difesa nonché Mansour in attacco dall’Akragas.

Nelle amichevoli sin qui disputate, l’Angri ha perso di misura contro il Campobasso, ha vinto per 3-1 contro il Quartoafrograd United, battuto 4-0 il Castel Volturno.

Di seguito l’attuale rosa dell’Angri. Per ciascun calciatore, tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti (play-off, play-out e Coppe escluse) relative alla stagione 2022/2023.

ANGRI – Allenatore: Stefano Liquidato

PORTIERI

Gennaro Esposito (Confermato – 2002) (7/-10)

Salvatore Scarpato (Proveniente dalla Turris – 2005)



DIFENSORI

Emanuele Allegra (Proveniente dall’Afragolese – 1994) (15/1 + 8/1 nella Palmese)

Nicola Caropreso (Proveniente dalla Juve Stabia – 2005)

Luigi Cordato (Proveniente dall’Afragolese – 2003) (27/0)

Raffaele D’Orsi (Proveniente dal Nola – 1991) (7/1)

Danijel Kljajic (Proveniente dal Zehlendorf – 2004) (15/2 nell’Under 19)

Bachir Mané (Proveniente dalla Luparense – 1997) (15/1)

Fabio Palladino (Confermato – 2003) (7/0)

Marco Picascia (Proveniente dall’Afragolese – 1994) (29/2)

Armando Tipaldi (Proveniente dal Casarano – 2003) (10/0 + 2/0 nel Lamezia Terme)



CENTROCAMPISTI

Antonio Cardore (Proveniente dal Bitonto – 1996) (21/2 + 9/0 nel Cassino)

Franco Da Dalt (Proveniente dall’Afragolese – 1987) (28/1)

Simone De Marco (Proveniente dall’Afragolese – 1994) (14/0 + 0/0 nella Palmese)

Leopoldo Di Mauro (Proveniente dal Potenza – 2005)

Raffaele Fabiano (Confermato – 2000) (30/2)

Eric Herrera (Proveniente dal Sorrento – 1992) (31/2)

Salvatore Marasco (Proveniente dal Vico Equense – 2004)

Bruno Sabatino (Proveniente dal Molfetta – 2004) (1/0)



ATTACCANTI

Simone Ascione (Proveniente dal Vic Marra – 2005)

Marzio Celiento (Proveniente dall’Afragolese – 1989) (11/2 + 13/2 nell’Angri)

Fabio Longo (Proveniente dall’Afragolese – 1987) (29/15)

Mohamed Mansour (Proveniente dall’Akragas – 1995) (28/6)

Ciro Palmieri (Proveniente dal Nola – 2000) (19/7 + 10/1 nella Palmese)