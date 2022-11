Doppia sconfitta per Cavese e Nocerina

Doppia sconfitta in serie D per Cavese e Nocerina, inserite nel girone H. I metalliani di mister Troise cadono in trasferta con il Lavello con il puntegio di 2-1. Avversari subito in vantaggio al primo minuto di gioco con Prado, mentre il raddoppio arriva alla fine del primo tempo con Puntoriere. Nella ripresa inutile il gol bandiera di Foggia, al 65', per evitare la sconfitta. La Nocerina è stata invece battuta in casa dal Matera per 3-1. Doppio vantaggio nel primo tempo per i lucani che segnano al 7' con Bottalico e al 23' con Piccioni. Ad inizio ripresa arriva il tris di Russo, mentre i molossi accorciano con un autogol. La Cavese rimane in testa alla classifica con 23 punti, con 2 punti in più alle inseguitrici Nardò, Barletta e Fasano. La Nocerina invece rimane nella parte calda della classifica con 11 punti, con 5 punti di vantaggio sull'ultima posizione e 2 in più sulle immediate inseguitrici Francavilla e Bitonto.