Festa promozione in provincia? Il club salernitano vicino al ritorno nella serie nazionale

Via al mese che definirà le gerarchie nel campionato di Eccellenza. Dopo oltre due settimane di sosta, le squadre tornano in campo per affrontare la trentunesima giornata della competizione e c’è una piazza salernitana che sogna il ritorno in Serie D. Si tratta della Sarnese del presidente Aniello Pappacena. La formazione granata, già protagonista della vittoria della Coppa Italia di categoria, battendo la Puteolana allo stadio Partenio-Lombardi di Avellino, è a pochi punti dalla promozione in quarta serie.

La scorsa estate il numero uno ha rilevato il titolo della Polisportiva Lioni e ha dato vita al nuovo progetto che sta portando la blasonata formazione campana sul palcoscenico nazionale. Nonostante gli avvicendamenti in panchina, passando da Carmine Turco ad Egidio Pirozzi, fino ad arrivare a Francesco Farina, la Sarnese ha magistralmente guidato il Girone B di Eccellenza e si è assicurata il primo trofeo stagionale il 31 gennaio con la vittoria in Coppa Italia Dilettanti con una rete dell’attaccante Davide Evacuo.

Sfumato il triplete con l’eliminazione dalla fase nazionale, la brigata granata si è concentrata esclusivamente sul campionato e il traguardo è davvero vicino. A quattro giornate dal termine infatti sono nove i punti di vantaggio sul Castel San Giorgio e già nel turno in programma questo weekend potrebbe arrivare la matematica promozione. La Sarnese, che affronta la Scafatese in una sfida ad alta quota, spera in una frenata della seconda della classe, impegnata in casa contro il Salernum Baronissi.

Con una sconfitta del Castel San Giorgio, ai ragazzi di Farina basterà un pareggio per ottenere l’aritmetica. Con un eventuale pareggio dei rossoblù, Yeboah e compagni dovranno vincere per chiudere il discorso in vetta. Qualunque altra combinazione posticiperà i festeggiamenti alla prossima settimana. La città intanto si prepara al ritorno in Serie D (persa nel 2019 dopo lo spareggio con il Nola), sugli spalti ci sarà la presenza anche del Progetto Sarno Futsal, che ha trionfato di recente in campionato, conquistando l’accesso alla Serie B di futsal.