La Salernitana si affida a Cabral e aspetta gli esami di Dia: parte l'assalto all'Empoli

Ikwuemesi ha avvertito un fastidio all'adduttore della coscia destra e la Salernitana gli ha prenotato esami di controllo al centro polidiagnostico Check Up. Sono stati programmati anche per Boulaye Dia: lo staff sanitario darà un'occhiata al retto femorale della coscia destra, dopo i giorni di riatletizzazione che il gicoatore ha rispettato negli ultimi tempi.

Lo scenario

La Salernitana ha bisogno di Dia e se venisse meno anche Ikwuemesi, che era già un'alternativa per Sousa tant'è che sta insistendo su Cabral falso nove, le soluzioni in attacco si assottiglierebbero ulteriormente. In attesa di gennaio, il mese che dovrà necessariamente sciogliere il nodo di mercato creatosi con Dia, l'ambiente granata chiede a Boulaye di ritornare bomber, di segnare per consolidare il progetto salvezza e anche la quotazione del proprio cartellino. Un conto, infatti, è realizzare altri sette, otto gol e farsi apprezzare dai grandi club; un altro conto è scivolare nell'oblio, a pochi mesi dal ventisettesimo compleanno, che arriverà a novembre.

Gli avversari

Se la Salernitana sospira, l'Empoli non se la passa meglio. La squadra toscana è ultima della classe, ha cambiato l'allenatore e il modulo, sta ritrovando alcune certezze in particolar modo nel gioco offensivo (occhio a Baldanzi ed a Cambiaghi) ma nel frattempo ha perso Caputo per infortunio al polpaccio e con tutta probabilità anche il difensore Ismajli. La sfida al Castellani, in programma il 27 settembre alle ore 18.30, sarà la partita della paura: l'Empoli cerca la svolta e la Salernitana non deve perdere, anzi possibilmente deve trovare il blitz che le darebbe slancio in classifica. In questo momento, è una delle quattro squadre di Serie A - le altre tre sono l'Empoli, il Cagliari e l'Udinese - ancora a secco di vittorie.