Battuto in casa lo Sporting Pontecagnano per 2-0

CENTRO STORICO SALERNO-SPORTING PONTECAGNANO 2-0 (p.t. 0-0)

CENTRO STORICO SALERNO: Pisapia, Pelosi, Petrullo, Sorrentino, Mongiello, Della Monica (35' st Toscano), Natella, Scudiero, Del Vecchio (15' st Genovese), Paciello (30' st Donadio), Comunale (20' st Iorio). Allenatore: Polverino.

SPORTING PONTECAGNANO: Sica, Siniscalchi (15' st Tincau), Della Corte (20' st Di Donna), Zottoli, Mignoli, D'Andria G., Piscitelli (40' st Altamura), Castaldi (5' st Cassetta), Picaro, Avallone, Lamberti. Allenatore: Graziani.

ARBITRO: Castello di Ercolano.

RETI: 5' st rig. Paciello, 44' st Donadio.

Esordio vincente per il Centro Storico Salerno nel girone E del campionato di Promozione. I granata hanno avuto la meglio dello Sporting Pontecagnano con il punteggio di 2-0. Reti arrivate entrambe nella ripresa dagli sviluppi di calci piazzati. La partita ha comunque visto i salernitani andare vicino a più riprese al gol del vantaggio con Del Vecchio, Paciello e Natella che hanno impensierito l'estremo difensore avversario Sica. Addirittura i locali avrebbero l'opportunità di sbloccare la gara dal dischetto in ben due occasioni. Ma prima Paciello fallisce un calcio di rigore assegnato dall'arbitro, e poi ci sono le proteste per un secondo penalty che questa volta non viene assegnato. La rete che apre le marcature arriva comunque al 5' della ripresa con Paciello che questa volta non fallisce. Lo Sporting Pontecagnano tenta una reazione veemente con una serie di azioni che comunque non creano un vero e proprio pericolo dalle parti di Pisapia. Il raddoppio del Centro Storico arriva sul finire della gara e ancora una volta da una palla inattiva. E' bravo Donadio ad insaccare direttamente su calcio di punizione