Galà calcio campano, Garofalo miglior difensore

Agostino Garofalo, capitano della Nocerina, è stato premiato come miglior difensore della serie D della Campania. Il riconoscimento è stato consegnato nel corso di una cerimonia a Palazzo Doria ad Angri organizzata da "Overtime, il cuore dello sport". "Condivido questo premio - ha detto Garofalo - con tutti i miei compagni di squadra, l'intero team rossonero e la società. È stato un anno tribolato ma alla fine siamo riusciti a salvaguardare la categoria". Durante l'evento sono stati altri i premi che hanno visto coinvolti giocatori di squadre salernitane. A Francesco De Felice della Paganese è andato il premio come miglior attaccante campano della serie D, così come è arrivato l'ennesimo riconoscimento alla straordinaria stagione del San Marzano, premiato per la storica promozione in serie D conquistata dopo aver dominato il campionato di Eccellenza 2022-23.