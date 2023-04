Gelbison, la salvezza passa per i playout

Serie C Girone C

La Gelbison è uscita sconfitta per 2-0 nell’ultimo impegno casalingo contro il Crotone, e adesso è certa che la permanenza in serie C dovrà conquistarsela tramite i playout. L’ultima partita a Monopoli servirà soltanto a decretare se affronterà il Messina oppure il Monterosi. Al termine della gara di domenica, nella quale i cilentani comunque non hanno demeritato al netto del punteggio, ha parlato il presidente Maurizio Puglisi: “Dopo un girone d’andata nel quale non siamo stati coinvolti nella bagarre salvezza, al ritorno abbiamo fatto meno bene e adesso dobbiamo conquistarci la salvezza attraverso i playout. Resto comunque positivo perché vedo una squadra affiatata che segue il mister. Non mi va di parlare degli errori arbitrali delle ultime gare anche perché nel calcio alla fine tutto si compensa”.