Salernitana, i guai non finiscono mai: Gyomber ko con la Slovacchia

Brutte notizie per Norbert Gyomber e per la Salernitana: il difensore slovacco, utilizzato in formazione base dal ct Calzona (attuale allenatore del Napoli) nella sfida all'Austria, ha dovuto lasciare il campo per infortunio muscolare.

Lo scenario

Nell'amichevole in preparazione agli Europei giocata a Bratislava, Gyomber era stato schierato insieme al cagliaritano Obert, al centrocampista del Napoli Lobotka, ai veronesi Duda e Suslov. Un'esperienza importante per lui, minuti a disposizione non solo per farsi apprezzare da Calzona ma anche per tornare in rampa di lancio in vista delle ultime nove partite di campionato, poco influenti per la classifica della Salernitana che ha già un piede e mezzo in Serie B, ma sicuramente utili per Colantuono che dovrà osservare tutto e tutti e poi riferire alla società in ottica ricostruzione. Sul più bello, però, Gyomber si è fermato e dunque è a forte rischio per la trasferta di Bologna, in programma lunedì in Albis. I granata pagano un dazio pesantissimo alla sosta per gli impegni delle Nazionali. Dopo l'infortunio al ginocchio rimediato da Kastanos, si è fermato anche lo stopper.