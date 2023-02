Incidente di percorso per la Paganese, che cede allo stadio Marcello Torre contro l'Atletico Uri. 0-3 il risultato finale, con gli ospiti che avevano terminato in vantaggio già di 2 reti il primo tempo. Dopo 16 risultati utili consecutivi, arriva la sconfitta per gli azzurrostellati, con mister Giampà che in conferenza stampa si è congratulato con gli avversari per la prestazione.