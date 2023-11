Juventus-Salernitana in Coppa Italia: la Lega ha reso noti giorno e orario della partita

Scherzi del calendario: doppio appuntamento in pochi giorni con la Vecchia Signora. La Salernitana ieri ha conosciuto giorno e orario della partita di Coppa Italia (ottavi di finale) contro la Juventus. I granata saranno di scena all'Allianz Stadium il 4 gennaio alle ore 21. Hanno guadagnato il pass per la sfida di prestigio dopo aver battuto la Sampdoria in Coppa Italia.

Tutto in pochi giorni

Per una singolare coincidenza, la Salernitana ritroverà poi i bianconeri di Allegri il 7 gennaio. Stavolta avverrà in casa propria, all'Arechi, per la sfida di campionato. Ancora partite ad "alta tensione" emotiva, dunque, per Pippo Inzaghi, che della Juventus è stato apprezzato centravanti.