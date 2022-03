Salernitana contro Juventus, Nicola indica la rotta: "Coraggiosi ed equilibrati"

Il Genoa ha battuto il Torino e la vittoria dei liguri costringe la Salernitana a rincorrere la salvezza con ulteriore impeto, restringendo al minimo il margine di errore. "La classifica è quella ma il vantaggio è che si è dilatata - dice Davide Nicola, allenatore dei granata - Genoa 22 punti, Cagliari 25, Sampdoria 26. A noi cambia poco che vinca chi ci precede. Sappiamo che dobbiamo fare punti. Questa gara si prepara con il coraggio di Milano ma dobbiamo cercare di migliorare nell'equilibrio. Dobbiamo riconoscerlo in alcuni momenti e avere dei correttivi". I convocati prevedono una rinuncia. "Mousset è stato escluso dai convocati perché ha avvertito una distorsione. Ha appena fatto la radiografia ed è stata esclusa frattura". La formazione base? "Di sicuro giocheranno Sepe, Fazio, Bonazzoli, Lassana Coulibaly. E il resto li mettete voi: Ruggeri-Ranieri può essere un ballottaggio. Deciderò". Replicabile la partita contro il Milan. Davide Nicola ci riproverà: "La Juventus nell'ultimo periodo è stata in difficoltà molto poco - commenta -Poi se negli occhi c'è la gara di Champions contro il Villareal, è un altro discorso. Dobbiamo provare ad avere l'equilibrio raggiunto per larghi tratti contro il Milan, dove c'era rispetto dell'avversario, voglia di fare ma non di strafare. Se facciamo una partita tosta, gagliarda, con idee e puntuale, possiamo essere competitivi contro tutti"

Gli avversari

"La Juventus tende ad occupare il campo con due linee in fase di possesso. Offre un gioco posizionale sulla qualità. Ha tempi giusti. Stiamo parlando di una big. Deve servire a noi per migliorare. Non c'è spazio né tempo per tornare indietro. Dobbiamo fare la nostra partita con coraggio, sfruttando le opportunità. Senza Mousset, quale alternativa a Bonazzoli nelle rotazioni d'attacco? Con me Verdi ha fatto anche la seconda punta. Vediamo se Zortea può rientrare negli altri sette dei quali non ho parlato dando indicazioni sulla formazione. Riguardo la Juventus, mancherà Locatelli ma può giocare Bernardeschi mezzala oppure Danilo centrale. La Juventus è la Juventus: sa abbassare il ritmo lasciando sfogare l'avversario e poi accelera. Detto questo, ogni squadra ha un momento di difficoltà e noi dobbiamo essere bravi a restare dentro la partita, ad essere competitivi. Una cosa è portare il risultato all'intervallo ad una certa lunghezza d'onda e un'altra è staccarsi come abbiamo fatto a Milano contro l'Inter". Una battuta su Mikael, che ha pubblicato la foto della sua perdita di pesa: "Per me va bene anche che pubblichi la foto con la maglietta. Ben venga, sono lieto di concedere chance appena sarà possibile. Sono contento che ci siano persone che prendono responsabilità". La designazione arbitrale illumina la casella di Ayroldi, che ha già diretto la Salernitana contro lo Spezia: "Non entro in queste dinamiche". C'è un solo risultato a disposizione? "Ci sono undici partite a disposizione e risultati, punti da conquistare. La cosa importante - ripeto - è controllare la prestazione che noi dobbiamo mettere in campo. Tutto nella vita può sorprenderci e voglio che la mentalità sia questa. Stiamo giocando cercando di schierare quanti più giocatori di qualità è possibile. Secondo me, siamo in grado anche di giocare con un centrocampo a tre. Per me conta la Salernitana e non il singolo: le individualità in questo gruppo le abbiamo abolite già da tempo. Non contano Nicola, Bohinen, Ribéry ma conta la squadra".

I convocati

Il tecnico della Salernitana, Davide Nicola, ha convocato 26 giocatori per il match di domani in casa della Juventus. Questa la lista: Portieri: Belec, Fiorillo, Sepe. Difensori: Fazio, Dragusin, Gagliolo, Gyomber, Ranieri, Ruggeri. Centrocampisti: Bohinen, Coulibaly L., Coulibaly M., Di Tacchio, Ederson, Kastanos, Mazzocchi, Obi, Radovanovic, Zortea. Attaccanti: Bonazzoli, Djuric, Mikael, Perotti, Ribery, Verdi, Vergani.