Addio a Liverani: la Salernitana non trova l'intesa con Inzaghi e sceglie Colantuono

Via Liverani: esonerato. Defilato Sabatini: non è stato coinvolto nelle scelte tecniche, riflette, ma la Salernitana ufficialmente lascia in piede il contratto e il rapporto, in attesa di trovare con il dg una exit strategy condivisa. "Chi siederà sulla panchina granata?" Se lo chiedono i tifosi e lo ha ponderato anche il club. Iervolino e Milan hanno dialogato fitto ieri. Hanno incontrato Inzaghi, hanno parlato con Super Pippo. Non c'è stata intesa.

Le richieste e la sterzata

Inzaghi non sarebbe ritornato in sella da traghettatore e neppure senza garanzie per il futuro. Avrebbe voluto autonomia nelle scelte, forza contrattuale (un altro anno di vincolo più opzione), nessuna voglia di ricucire con Sabatini ma desiderio di coinvolgere anche Pasquale Foggia. La Salernitana, invece, ha fatto un'altra scelta. Va non solo nella direzione del temporeggiare ma, a guardar bene, pure nella volontà di non farsi prendere la mano con una decisione di pancia, sull'onda emotiva. Legarsi ora mani e piedi ad un tandem tecnico-sportivo significa certamente programmare, ma la Salernitana, in attesa del piano di rilancio che Iervolino deve far partire vuole preparare la Serie B con altri uomini, altri interpreti. Dunque ha chiesto una mano all'uomo di società. Tocca a Colantuono, attuale responsabile del settore giovanile, dirigere martedì l'allenamento di ripresa. Iervolino lo richiama in servizio, al seguito della prima squadra. Nove partite e poi il reset: soluzione tampone e nel frattempo riflessione a mente fredda su professionisti - magari liberi da giugno - in panchina e per la prossima direzione sportiva. Inzaghi presenterà le proprie dimissioni.