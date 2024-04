Paganese in crisi, terza sconfitta di fila: il Martina continua la sua marcia

Terza sconfitta consecutiva e quarto ko nelle ultime cinque partite. La Paganese cade anche allo stadio Tursi, il Martina cala il tris e resta in scia dell’Altamura. Avvio proposito della formazione azzurrostellata che, tuttavia, subisce gol alla prima occasione utile per i padroni di casa. Ci pensa Rizzo a sbloccare la sfida dopo circa dieci minuti di gioco. La rete galvanizza la formazione locale che sfiora il raddoppio con un sinistro a giro di Bonanno al 15’, Pinestro fa un grande intervento. Il duello tra i due calciatori si rinnova al 19’, ma il portiere si oppone. L’estremo difensore sale in cattedra anche un minuto dopo sul colpo di testa di Tedesco, i campani provano a replicare con un tiro di Iannone che trova la respinta con il piede da parte di Pirrò. Al 27’ Pinestro devia in angolo una punizione di Nikolli, il Martina insiste alla ricerca del raddoppio ma la Paganese sfiora il pari con una punizione al 40’. L’ultimo sussulto del primo tempo è di Virgilio dal limite, le squadre chiudono la frazione iniziale sul punteggio di 1-0. Al rientro in campo, gli azzurrostellati trovano la rete con Faiello. Il Martina non ci sta e si riporta in vantaggio: Tedesco parte sul filo del fuorigioco e incrocia alla perfezione per il raddoppio. Al 74’ la brigata locale ipoteca la vittoria con Palermo che sigla di testa la terza marcatura. Nel finale Coratella prova a riaprire il confronto, il risultato però non cambia: 3-1 per i ragazzi di Pizzulli al triplice fischio.