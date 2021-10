Ruggeri ritorna a Salerno: il terzino è guarito, ecco i tempi per il rientro in campo

Matteo Ruggeri è guarito e torna a Salerno. Il difensore della Salernitana, che era stato la rivelazione d'inizio stagione, si era fatto male poco prima della sfida all'Atalanta. Proprio a Bergamo, d'intesa con la società proprietaria del suo cartellino, ha curato l'infortunio muscolare. Ritorna al centro sportivo Mary Rosy per la riatletizzazione.

I tempi

Non meno di due, tre settimane per rivedere Ruggeri in campo, sulla fascia sinistra. L'obiettivo è schierarlo nel derby del 31 ottobre contro il Napoli, alla stregua di Lassana Coulibaly, pure lui infortunato. Solo terapie per Mamadou Coulilaby: ha la caviglia destra contusa ma la sosta per gli impegni delle Nazionali è preziosa alleata e servirà a far sfiammare l'arto, in tempo utile per la sfida allo Spezia del 16 ottobre.