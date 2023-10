Dia fa prove generali di Salernitana: vittoria e traversa in Senegal-Camerun

Entra, tira, impreca: Boulaye Dia è tornato sulla scena internazionale. Lo ha fatto partecipando ad uno spezzone di Senegal-Camerun (dal 65'), una sorta di antipasto della coppa d'Africa, visto che le due Nazionali sono state inserite nello stesso girone e si affronteranno poi da gennaio in Costa d'Avorio. Dia è scesio in campo al posto di Habib Diallo e ha pure "rischiato" di ampliare il divario nel punteggio tra le due formazioni: all'84', infatti, il Senagal ha costruito un'altra palla gol e Dia ha colpito la traversa. La partita è finita 1-0 per il Senegal: rete a firma di Sadio Mané.

L'attesa di Inzaghi e gli altri nazionali

Adesso Inzaghi attende il rientro nei ranghi del proprio stoccatore africano. La partita è stata giocata in Francia e quindi Dia dovrebbe rapidamente aggregarsi ai compagni, nelle prossime ore. Sarà al centro del reparto offensivo della Salernitana e Inzaghi attende anche di vederlo all'opera con Cabral e soprattutto con Simy, che potrebbe strappare un inserimento in lista over sostituendo Fiorillo. Daniliuc non ha partecipato ad Azerbaigian-Austria ma niente paura: è stata una scelta tecnica, la Salernitana si è subito sincerata delle condizioni del difensore Flavius, ricevendo rassicurazioni. A breve rientrerà nei ranghi pure Gyomber. Lo stopper slovacco è sceso in campo negli ultimi minuti della sfida al Lussembrugo. A Bolzano, invece, tocca a Pirola: il capitano dell'Under 21 guiderà i compagni (non c'è Nasti, allontanato dal Ct Nunziata dopo il pugno rifilato a Ruggeri, che gli ha provocato la frattura del setto nasale) nella sfida alla Norvegia, che può valere il sorpasso ai danni degli scandinavi. Il tour de force dei granata in giro per il mondo sarà completato da Ochoa: il portiere difenderà la porta del Messico contro la Germania.