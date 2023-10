Dia sfida il Camerun e poi sarà granata per SuperPippo: Inzaghi fa il tifo per il suo bomber

Prima il Senegal contro il Camerun e poi la Salernitana contro il Cagliari. Boulaye Dia giocherà in Francia in amichevole e Pippo Inzaghi freme davanti al tablet: ha bisogno del suo centravanti - "la prima punta, quella che deve farci almeno 15 gol", ha detto - per avviare la missione salvezza. L'anticipo di coppa d'Africa contro il Camerun avrà luogo in Europa. Dunque la trasferta di ritorno di Boulaye non sarà particolarmente faticosa e martedì, alla ripresa della preparazione fissata nel pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy, il centravanti senegalese dovrebbe già essere nei ranghi. Nel frattempo Inzaghi sta valutando Simy e la società attende una sua valutazione finale che potrebbe condurre, con tutta probabilità, al via libera per l'inserimento in lista.

Gli altri nazionali

Il 16 ottobre è giorno di trittico di partite con il coinvolgimento di giocatori granata in giro per il mondo. Il difensore Gyomber sarà di scena in Lussemburgo con la Slovacchia per le qualificazioni europee (turno di qualificazione, gruppo J). L'austriaco Daniliuc è impegnato nelle qualificazioni europee - turno di qualificazione, gruppo F - contro l'Azeirbagian. Pirola dovrà attendere: il capitano degli azzurrini guiderà l’Under contro la Norvegia il 17 ottobre a Bolzano. Chiuderà il cerchio il portiere messicano Memo Ochoa: in campo il 18 ottobre negli States contro la Germania.