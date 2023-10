Inzaghi aspetta Dia e prova Simy: il nigeriano potrebbe essere inserito in lista

SuperPippo Inzaghi allena correndo alle spalle dei difensori per osservarne meglio i movimenti ed accompagnare in contemporanea gli attaccanti nell'unica missione che nel calcio sposta gli equilibri: fare gol. In prima linea sta osservando i progressi di Nwankwo Simy, che è stato inserito in gruppo da una decina di giorni. Adesso potrebbe anche essere inserito in lista, ma l'ultima parola spetta all'allenatore.

Lo scenario

Al netto degli under, che sono di numero illimitato, la Salernitana ha presentato la lista definitiva composta da 16 over (ha ancora un posto libero) e quattro giocatori che abbiano fatto tutta la trafila in un vivaio italiano. Il posto libero è sotto osservazione: potrebbe essere occupato con uno svincolato, se il club granata lo ritenesse opportuno. Può essere occupato anche da Simy? La riposta è no. Simy non è uno svincolato ma un tesserato, dunque può entrare in lista ma al posto di uno dei sedici già presenti, ad esempio al posto dell'infortunato Fiorillo. Dunque lo svincolato può occupare il posto e un tesserato che è fuori lista può entrarvi solo in sostituzione, attraverso un cambio. In ogni stagione, una società ha a disposizione due cambi. Simy non toglie il posto all'eventuale ingresso di uno svincolato.