Spareggio salvezza ed effetto Inzaghi: la Salernitana chiama a raccolta i tifosi

Penultima contro ultima, più in basso di così c'è solo da scavare. Salernitana-Cagliari è la sfida-chance: chi vince respira, i granata non possono concedersi "il lusso" di ottenere il brodino. C'è subito una sfida ad alta tensione emotiva sulla strada di Pippo Inzaghi, al debutto sulla panchina granata. La Salernitana sta sfruttando l'onda lunga dell'allenatore all'esordio per chiamare a raccolta i propri tifosi. Insomma "i ragazzi han bisogno di voi", ha voluto comunicare il club ai supporter, dando ufficialmente il via al conto alla rovescia per l'attesa sfida ai sardi, in programma il 22 ottobre allo stadio Arechi.

Il dato della prevendita

In attesa della ripresa delle ostilità, dopo la pausa del campionato per gli impegni delle Nazionali, la Salernitana ha ufficializzato il primo report relativo alla prevendita dei biglietti. E' già cominciata la vendita libera ed i tagliandi acquistati sono fin qui 2200. Si aggiungono ai 10958 abbonati. La partita rientra nella fasca a rischio:su sponda ultras, sono pessimi i rapporti tra tifosi granata e isolani.