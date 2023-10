Sorteggi di Coppa d'Africa: derby granata e quattro giocatori assenti per un mese nel 2024

Le date sono state stabilite da tempo e ieri c'è stato anche il sorteggio dei gironi: la Coppa d'Africa porterà via alcuni giocatori alla Salernitana dal 14 gennaio 2024. Si tratta di Boulaye Dia, attaccante del Senegal, Lassana Coulibaly che è nazionale maliano, Cabral che dovrebbe essere chiamato in causa da Capo Verde, e Bronn, che attende la chiamata della Tunisia.

I gironi

Sono stati sorteggiati i raggruppamenti della kermesse che si svolgerà in Costa d'Avorio fino all’11 febbraio. C'è anche un derby granata pronto a sbocciare. Se, infatti, sarà convocato anche Bronn, il tunisino affronterà Lassana Coulibaly che è finito nello stesso girone con il suo Mali. Per Boulaye Dia, campione uscente con il Senegal, c'è la sfida al Camerun. Un gustoso antipasto sarà servito nelle prossime ore. Il 16 ottobre, infatti, il calciatore della Salernitana affronterà proprio il Camerun, stavolta in amichevole. Da ex bomber senza tempo a bomber che deve sbloccarsi, Pippo Inzaghi ha già sollecitato Boulaye a mezzo stampa, in attesa di parlargli poi al suo rientro. "E' una prima punta, può fare anche la seconda punta, ma per me uno che realizza tanti gol è innanzitutto prima punta. Io giocavo da prima punta per fare tanti gol e la seconda la lasciavo fare agli altri. Da uno come Dia, noi dobbiamo ottenere almeno 15 gol, altrimenti faremo fatica a portare a casa le penne", ha detto l'allenatore della Salernitana.