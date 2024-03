Nocerina-Cavese, tensione alla vigilia. Spunta uno striscione

Un pre partita teso e movimentato. Mancano poche ore al derby tra Nocerina e Cavese, in programma domani pomeriggio allo stadio San Francesco, alle ore 14.30. La sfida, che metterà davanti le prime della classe, porta alla luce la forte rivalità tra le due tifoserie. Nella notte infatti si sono registrati problemi di ordine pubblico in alcune strade di Nocera Superiore, tra via Randino, via Citola e via della Libertà. Danneggiamenti e rappresaglie sono avvenute lungo i percorsi che collegano le due città, oltre ad uno striscione affiso alla ringhiera di 36 alloggi.

“Gesto vile di uno sparuto gruppo di violenti che non hanno nulla a che vedere con il tifo e lo sport”, scrive Giovanni Maria Cuofano, primo cittadino di Nocera Superiore. Il sindaco prosegue: “Nocerina-Cavese è una partita di calcio dal forte spirito sportivo, ma non di certo il pretesto per qualche violento con ben altre intenzioni. “Ci sono indagini in corso da parte del Commissariato di Polizia di Nocera Inferiore su quanto accaduto stanotte e daremo come Istituzione la massima collaborazione alle forze dell’ordine, anche nella fase di presidio del territorio: per domani abbiamo assicurato appoggio ai controlli con le nostre pattuglia della Polizia Municipale che saranno in presidio sul ponte in località San Clemente. Non consentiremo di rovinare una giornata di calcio alle famiglie ed ai tifosi sani che domani vorranno andare allo stadio: sono certo di poter condividere questo impegno anche con il collega di Cava de’ Tirreni”.

L’accesso allo stadio domani sarà consentito solo ai residenti nelle città di Nocera Superiore e Nocera Inferiore. La società di casa ha indetto altresì la “giornata rossonera”, di conseguenza anche chi possiede un abbonamento valido per qualsiasi settore dovrà acquistare il biglietto per assistere alla gara. Il settore ospiti, come accaduto all’andata, resterà chiuso.