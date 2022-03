Paganese, nel recupero col Potenza senza Castaldo, Diop e Konate

Domani la Paganese affronterà la gara di recupero contro il Potenza. A seguito della rifinitura svolta questa mattina allo stadio Superga di Mercato San Severino, mister Gianluca Grassadonia ha diramato la lista dei convocati per il match, al quale saranno indisponibili Castaldo a causa del persistere di una peritendinite con borsite calcaneare, Del Regno a causa di un affaticamento muscolare, e Diop a causa di un trauma contusivo distorsivo al collaterale destro. Sarà assente anche Konate squalificato dal giudice sportivo per un turno, perché espulso nel corso dell’ultima gara per avere, al 49' minuto del secondo tempo, tenuto una condotta offensiva nei confronti della squadra arbitrale in quanto, dopo essere stato sostituito, pronunciava al loro indirizzo frasi offensive ed irriguardose. Inoltre, sempre il giudice sportivo ha punito la Paganese con un'ammenda di 2 mila euro per avere alcuni dei suoi calciatori, al termine della gara durante il rientro negli spogliatoi, danneggiato la relativa porta d’ingresso, come da documentazione fotografica; e per non avere assicurato la presenza di un delegato ai rapporti con la tifoseria, nonostante la presenza di circa settanta tifosi ospiti, in violazione dell’art. 4 CGS, in combinato disposto con il CU 326/A del 25 giugno 2015. Entrano in diffida il difensore Edoardo Sbampato, mentre restano in diffida Davide Manarelli, Paolo Baiocco, Nicholas Bensaja e Ivan De Santis. Questi i convocati per la sfida di Potenza: i portieri Avogadri, Baiocco e Pellecchia, i difensori Brogni, Celesia, De Santis, Manarelli, Murolo, Perlingieri, Sbampato e Scanagatta, i centrocampisti Bensaja, Cretella, Firenze, Martorelli, Tissone, Volpicelli e Zanini, gli attaccanti Guadagni, Iannone e Tommasini.