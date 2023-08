Bicchielli (Noi Moderati): "Bene la riapertura della curva nord, ora soluzione definitiva per l'Arechi"

"Apprendiamo dagli organi di stampa la possibilità concreta di aprire la curva nord. Una notizia questa che, se confermata e portata avanti, non può che renderci felici. Questa è la dimostrazione che quando si ha a che fare con persone dotate di capacità imprenditoriali, intelligenza e voglia di fare davvero le cose possono cambiare". Queste le parole del deputato Pino Bicchielli, vicepresidente di Noi Moderati alla Camera dei Deputati, al termine dell'incontro in prefettura tenutosi questa mattina sul tema curva nord.

L'intervento

"Purtroppo bisogna constatare ancora una volta che quando tra gli attori in causa ci sono persone ottuse e incapaci di governare ben poco si riesce a fare - ha aggiunto l'onorevole Bicchielli - ed auspico possa esserci una soluzione definitiva anche per lo stadio Arechi. Di fronte ad un imprenditore privato che ha voglia di investire, di progettare ma soprattutto di adeguare realmente uno stadio alla serie A non possiamo ancora scontrarci con istituzioni che pensano di sfruttare i soldi pubblici a loro piacimento. Soldi che potrebbero essere destinati ad altri interventi importanti che non godono del sostegno di privati. Bisogna essere onesti, quel progetto presentato non può essere realizzato perché conosciamo i tempi della Regione Campania ed è folle chiedere ai tifosi di trasferirsi al Vestuti, struttura che cade letteralmente a pezzi per il disinteresse di un amministrazione comunale che ha dimostrato di non saper gestire i suoi beni e di non avere tra le sue priorità i giovani e lo sport".