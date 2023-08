Riapertura curva nord, il sindaco: "Con il lavoro condiviso si risolvono i problemi"

"La piena collaborazione tra Comune di Salerno, Prefettura, Questura, Salernitana, Lega Serie A ha definito una piena intesa istituzionale che permetterà di superare tutte le criticità e di rendere disponibile un settore popolare a bambini, famiglie, scuole calcio appassionati". Queste le parole del sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, dopo l'annuncio della prossima riapertura della curva nord dello stadio Arechi. Sono in via di completamento, intanto, i lavori di installazione dei tornelli che, parola del primo cittadino, "renderanno sicuro e rapido l'accesso alla curva nord".

"Problemi risolti"

"I tifosi ospiti - spiega Napoli - saranno accolti in una porzione del settore distinti che saranno adeguati alla mutata logistica. L'accesso ed il deflusso degli ospiti sarà determinato in ragione dei singoli match dai responsabili dell'ordine pubblico. Nelle prossime settimane, ciascuno per la sua competenza, Comune e Salernitana saranno al lavoro per tagliare questo importante traguardo. Nel corso della stagione sportiva sarà potenziato il servizio della metropolitana. Con il lavoro condiviso si risolvono i problemi. Andiamo avanti tutti insieme per il bene di Salerno e della Salernitana".