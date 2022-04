Promozione girone D, playoff e playout a 90' dal termine della stagione

A 90’ dalla fine della stagione regolare ci sono già i primi verdetti del girone D del campionato di Promozione. Per quanto riguarda la promozione diretta in Eccellenza, questa è stata già raggiunta dal Massa Lubrense. Più accesa la corsa playoff con le salernitane San Vito Positano e Victoria Marra in cerca dell’ultimo posto a disposizione attualmente occupato dal Cercola. Solo un passo falso di quest’ultima potrebbe premiare le due compagini se saranno brave ad approfittarne. Per quanto riguarda la lotta playout invece, l’Atletico Pagani vorrà cercare l’ultimo colpo di reni che gli garantirebbe la salvezza diretta. Prima però c’è da battere il già retrocesso Striano, missione non impossibile, ma allo stesso tempo sperare che il San Sebastiano faccia lo sgambetto all’Agerola. Altrimenti, per l’Atletico sarà spareggio playout proprio contro i vesuviani.