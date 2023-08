Centrocampo ai raggi x: la Salernitana monitora Bohinen, ecco la data preventivata per il rientro

C'è un giorno programmato, che la Salernitana considera data utile per il rientro in gruppo di Emil Bohinen. E' il 17 agosto, pochi giorni prima della trasferta di Roma, che segnerà il debutto in campionato dei granata.

Lo scenario

Mancheranno pochi giorni al sold out dello stadio Olimpico ma non sarà ancora immediata vigilia. A quel punto, di concerto con lo staff sanitario, toccherà a Paulo Sousa deciderà se portare Emil almeno in panchina o lasciarlo recuperare senza fretta per un supplemento di giorni, così da disporne a pieno ritmo per la prima casalinga contro l'Udinese. Bohinen si è sottoposto ad esami di controllo e ha già iniziato il suo programma di recupero, a base di tecar, massaggi, fisioterapia. La risonanza magnetica ha rilevato una lieve distrazione del tendine del semimembranoso della coscia sinistra. C'è un po' di edema ma è naturale conseguenza del colpo subito. Entro quindici giorni - il conto alla rovescia è già partito dopo la sfida amichevole all'Augsburg - la Salernitana confida di riportarlo in campo.

La tattica

Al momento, quindi, ci sono un paio di soluzioni tattiche che Paulo Sousa ha cominciato a studiare: le prima è il doppio Coulibaly, cioè l'utilizzo di Lassana e di Mamadou in mediana. Un'altra ipotesi può essere l'utilizzo di Maggiore, che però si trova più a proprio agio in un centrocampo a tre. Altra ipotesi intrigante è l'arretramento di Kastanos, più centrocampista che sottopunta.