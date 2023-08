Carte bollate, Bonazzoli al contrattacco: trascina la Salernitana al Collegio arbitrale

Sarà il Collegio Arbitrale a pronunciarsi sulla querelle Bonazzoli-Salernitana. Ormai è una vertenza, il bubbone è scoppiato. Il calciatore attraverso il proprio agente Tullio Tinti aveva presentato al club granata istanza di reintegro. La Salernitana aveva spiegato di non considerarlo in alcun modo un giocatore fuori rosa, piuttosto fuori dai piani tecnici. Infatti lo aveva inserito insieme a Sepe anche nella distinta di gara dell'amichevole contro il Picerno, pur non utilizzandolo.

La controffensiva

Bonazzoli però non si è arreso, ritiene di essere oggetto di mobbing e si è rivolto al Collegio Arbitrale - scrive il quotidiano la Città - per risolvere la controversia. La richiesta di reintegro immediato in rosa è accompagnata dalla quantificazione del danno che il giocatore ritiene di aver subito. L'indennizzo richiesto è il 30% del proprio stipendio. La Salernitana ha completato le memorie difensive che verranno presentate in attesa dell'udienza. Il club fa leva sulla scelta tecnica e insindacabile del proprio allenatore. Spiegherà che il calciatore è stato regolarmente convocato per il ritiro e per alcune amichevoli, che fa vita di squadra e di gruppo. Scelte tecniche spingono poi l'allenatore ad utilizzarlo in maniera diversa in occasione di schemi di gioco ed eventi agonistici.