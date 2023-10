Salernitana-Cagliari: il tabellino della partita

Squadra in casa

SALERNITANA-CAGLIARI 2-2

Salernitana (4-3-2-1): Costil; Mazzocchi, Gyomber, Fazio (83′ Ikwuemesi), Bradaric; Kastanos (56′ Martegani), Coulibaly (76′ Legowski), Maggiore; Cabral (56′ Stewart), Candreva (76′ Tchaouna); Dia. A disp: Ochoa, Fiorillo, Daniliuc, Pirola, Lovato, Sambia, Bohinen. All: F. Inzaghi.

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Nandez (45′ Zappa), Goldaniga, Dossena (74′ Obert), Augello; Makombou, Prati, Deiola; Mancosu (45′ Viola); Luvumbo (84′ Shomurodov), Oristanio (64′ Jankto). A disp: Radunovic, Iliev, Pereiro, Wieteska, Sulemana, Azzi, Pavoletti, Petagna, Di Pardo, Lapadula. All: Ranieri.

Arbitro: Chiffi di Padova (Tolfo/Ceccon. IV: Prontera. Var: Marini. Avar: Serra).

Diretta: DAZN

Note: Marcatore: 79′ Luvumbo (C), 86′ e 95′ rig. Dia (S), 88′ Viola (C); Angoli: 8-5; Ammoniti: Kastanos, Martegani (S), Prati, Zappa, Deiola, Makombou (C); Spettatori: 17409; Recupero: 1′ pt, 10′ st