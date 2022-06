Serie A, il campionato è una maratona: ecco le date granata da ricordare

Com'è noto, il 24 giugno sarà sorteggiato il calendario - di nuovo asimmetrico - della massima serie. Nell'anno dei Mondiali in Qatar, il percorso delle squadre sarà diviso in due spezzoni: tour de force fino a novembre, ripresa a gennaio e nuova volata fino a giugno.

La volata

Il campionato inizierà il 14 agosto e proseguirà fino al 13 novembre. I primi tre mesi del stagione sportiva somiglieranno ad una volatona: 15 giornate in programma, due delle quali in programma nei turni infrasettimanali, il 31 agosto e il 9 novembre. Si giocherà in ogni weekend, tranne il 25 settembre (Nations League). La Coppa Italia comincerà il 31 luglio ma la Salernitana sarà in ballo dai trentaduesimi (weekend 7 agosto), i sedicesimi da disputare nel turno infrasettimanale del 19 ottobre. Esaurito il Mondiale inm Qatar, le squadre torneranno in campo mercoledì 4 gennaio con la sedicesima giornata di campionato. Ultima giornata il 4 giugno. Nella seconda maratona di 5 mesi, verranno giocati 23 turni di Serie A, uno dei quali infrasettimanale, il 3 maggio. La pausa per gli impegni delle Nazionali è prevista il 26 marzo. La Coppa Italia proseguirà il 12 e 19 gennaio 2023 con gli ottavi di finale, i quarti saranno disputati il 31 gennaio, le semifinali 4 aprile e il 25 aprile. La finale è in programma il 24 maggio.