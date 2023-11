Riparte il campionato: Inzaghi rispolvera Candreva e aspetta la Lazio

Cabral è ancora out e Tchaouna aspetta l'esito degli esami ai quali è stato sottoposto per coltivare la speranza di poter scendere in campo contro la Fiorentina, almeno per uno spezzone. Inzaghi contro la Lazio deve gestire un paio di indisponibilità nel reparto degli attaccanti esterni e pensa di rispolverare Candreva. Mast'Antonio, come lo chiamano i tifosi della Salernitana, ha vissuto un periodo di appannamento, è stato gestito non solo dal punto di vista fisico, ma anche in termini di leadership nel gruppo. Ora può tornare tra i titolari e l'occasione gliela offre la sfida alla Lazio, un'avversaria alla quale ha fatto spesso male, in campionato.

I nazionali

I granata saranno al completo (al netto di Ochoa e degli altri infortunati) tra mercoledì e giovedì. I primi a rientrare sono Kastanos e Gyomber, il primo capitano con Cipro ma scivolato in seconda linea durante la gestione Inzaghi. In serata, lunedì 20 novembre, scenderà in campo il Mali di Coulibaly: l'avversaria di turno è la Repubblica Centrafricana, Lassana nella prima gara contro il Ciad è stato escluso per scelta tecnica. Martedì 21 novembre, occhio a Lorenzo Pirola. Dopo il gol contro San Marino, il difensore della Salernitana e capitano della Nazionale Italiana Under-21 affronterà l'Irlanda nella sfida decisiva. Sempre martedì, potrebbe scendere in campo Dia con il Senegal contro Togo. IL bomber della Salernitana nella prima gara ha fatto solo panchina e il minutaggio a scartamento ridotto anche nella nuova gara della Nazionale non dispiacerebbe a nessuno, soprattutto in ragione di una infiammazione alla caviglia che in Africa hanno gestito ma che non impensierisce, visto che Dia ha regolarmente partecipato alla rifinitura. Martedì Sfait affronta la Svizzera con la propria rappresentativa rumena e Legowski sarà impegnato nella gara di qualificazione agli Europei Under 21. La Polonia affronterà la Germania. Chiude il cerchio Trivante Stewart: mercoledì 22 novembre è in programma Canada-Giamaica.