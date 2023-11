Compattezza e serenità in vista della Lazio: la Salernitana va in ritiro anticipato

Dopo l'allenamento del sabato e il giorno di riposo concesso da Inzaghi ai calciatori che non hanno risposto alle convocazioni delle Nazionali, la Salernitana si ritroverà lunedì 20 novembre al centro sportivo Mary Rosy per la ripresa della preparazione. I granata in giro per il mondo arriveranno alla spicciolata, ma è giovedì il giorno nel quale l'allenatore avrà tutti gli effettivi a disposizione, al netto degli infortuni.

Il ritiro

Per serrare i ranghi e ritrovare la serenità e la compattezza che la proprietà ha già auspicato parlando con la tifoseria organizzata e lanciando l'iniziativa "Never alone" per la vendita dei mini abbonamenti a prezzo ridotto, la Salernitana ha ordinato il ritiro anticipato in vista della sfida alla Lazio. Il 23 novembre, nel pomeriggio, la squadra si trasferirà in un noto albergo di Paestum, dove ha fissato il proprio quartier generale. Allenamenti al Mary Rosy ma pasti e pernottamento a Paestum per fare gruppo e tentare la scalata salvezza nella prima di una lunga serie di gare-verità che separano la Salernitana dal mercato invernale.