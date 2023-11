Crisi Salernitana, Iervolino risponde ai tifosi: "Saremo più forti di prima"

"Ci rialzeremo più forti di prima". Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha risposto con una e-mail al Centro Coordinamento Salernitana Club manifestando determinazione e impegno per risollevare le sorti del cavalluccio marino. L'associazione del tifo organizzato gli aveva inviato una pec nei giorni scorsi per chiedergli un incontro a breve attraverso il quale far luce sulle intenzioni del patron riguardo il mercato di gennaio e il futuro del club.

"Macte animo"

“Come voi e con voi - scrive Iervolino al CCSC – vivo questo momento di sofferenza per la Salernitana, ma nella mia mente resta e resterà per sempre impresso quel 7% che ci regalò quella straordinaria ed insperata salvezza. Proprio quella storia, quella fantastica favola ci ha insegnato che pochi come Noi sono in grado di rialzarsi anche dopo la caduta più brusca con dignità, ma soprattutto più forti di prima”. Il patron poi continua sottolineando la sua attenzione personale per quanto riguarda tutte le sollecitazioni e le iniziative che vengono dalla tifoseria organizzata salernitana. La chiusura di Iervolino si staglia come un imperativo inderogabile: “Ci rialzeremo! Macte Animo”.