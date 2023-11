Biglietti a prezzo scontato per due gare in casa: la Salernitana lancia l'iniziativa "Mai sola"

Biglietti a prezzo scontato per le due prossime sfide casalinghe contro Lazio e Bologna, baby tesserati delle scuole calcio invitati nei Distinti: la Salernitana vara l'iniziativa "Never alone", cioè "Mai sola" e chiama a raccolta i propri tifosi. L'obiettivo è trasformare lo stadio Arechi in un catino ribollente di tifo e passione: la squadra è sul fondo della classifica, ha ottenuto un pareggio a Reggio Emilia, vivrà la pausa del campionato per prepararsi alla prossima partita contro la Lazio. La società nota da tempo ampi spazi vuoti sugli spalti. I tifosi, a propria volta, da tempo lamentano prezzi dei biglietti fuori portata, non adeguati alle difficoltà economiche che le famiglie vivono. Sensibile alle rimostranze, il club ha fatto un passo avanti e ha introdotto nuove tariffe.

Pacchetto Never alone



Dalle ore 10 di mercoledì 15 novembre, sarà in vendita un mini abbonamento che consentirà l’accesso alle gare Salernitana-Lazio e Salernitana-Bologna a prezzo agevolato rispetto all’acquisto dei tagliandi delle singole gare. E’ possibile acquistare i tagliandi online al link https://www.ticketone.it/artist/salernitana/ e presso i punti vendita TicketOne. Per sottoscrivere il mini abbonamento è necessario compilare il modulo scaricabile al link https://salernitana.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/11/Modulo-mini-abbonamenti-Lazio-Bologna.pdf

I prezzi del mini abbonamento

E' compresa la prevendita: curva Sud 28 euro, Distini 60 euro (over e donne 30, under 14 20 euro), tribuna azzurra 70, scontati 35 e 30, tribuna verde 80 euro, scontati 45 per over e donne, 40 per under, tribuna rossa 130 euro, scontati 70 euro per over e donne e 60 per under 14.



Prezzi Salernitana-Lazio

Tribuna rossa 94, scontati 47 e 40 euro; tribuna verde 68 euro intero, scontati 34 e 27, tribuna azzurra intero 52, over 65 e donne 27, under 14 20 euro; Distinti 45, 25 e 15 euro; curva Sud intero 25 euro. La prevendita per Salernitana-Lazio, dunque singolo evento acquistabile anche sciolto dal mini abbonamento, inizierà con diritto di prelazione per possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana dalle ore 10 di lunedì 20 novembre e durerà fino 10:00 martedì 21 novembre, saranno in vendita con diritto di prelazione per possessori di Granata Card o Fidelity Card della Salernitana. La vendita libera partirà alle ore 13 di martedì 21 novembre. L’U.S. Salernitana 1919 offre la possibilità alle scuole calcio affiliate di assistere alla gara Salernitana-Lazio al costo di 3 euro nel settore Distinti. Promozione valida per i tesserati. Ogni gruppo di 10 ragazzi partecipanti dovrà essere accompagnato da un adulto che avrà diritto all’ingresso gratuito. Per aderire all’evento è necessario inviare una e-mail indicando il numero dei partecipanti e allegando la manleva (https://salernitana.b-cdn.net/wp-content/uploads/2023/11/MANLEVA-SCUOLE-CALCIO.pdf) e e il file excel che dovrà essere compilato nei campi indicati (tra ragazzi e accompagnatori), all’indirizzo scuolecalcioarechi@ussalernitana1919.it entro le ore 23:59 di domenica 19 novembre.



Prezzi Salernitana-Bologna



Tribuna rossa: intero 80 euro, over 65 e donne euro 40, under 14 euro 30; tribuna verde intero 50, over 65 e donne 30 euro, under 14 euro 20; tribuna azzurra 45, 24 e 15 euro; Distinti 35 euro, 20 e 10; curva Sud 20 euro.