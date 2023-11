Colpaccio dell'Empoli a Napoli: la salvezza è ancora lontana ma la Salernitana non molla

La classifica resta precaria, la Salernitana è sempre ultima: la vittoria dell'Empoli a Napoli ha ripristinato il -5 sul quartultimo posto, quello che resituisce la salvezza. Il campionato di Serie A va in soffitta per una settimana: c'è il turno di pausa, conseguenza degli impegni delle Nazionali. Pippo Inzaghi non potrà lavorare con i giocatori convocati ma ne approfitterà per un richiamo della preparazione e per caricare i giocatori che ritroverà al Mary Rosy, in vista della sfida alla Lazio.

La prossima partita

La Lazio, che poi sarà impegnata nella sfida di Champions League contro il Celtic il 28 novembre e quindi potrebbe scendere in campo rinunciando inizialmente a qualche big in formazione, affronterà la Salernitana il 25 novembre senza uno dei propri giocatori migliori. Durante il derby contro la Roma, infatti, Luis Alberto è stato ammonito. Era diffidato e verrà squalifcato. Vecino, a propria volta subentrato, è stato costretto a lasciare il terreno di gioco per un risentimento muscolare al flessore della coscia destra. Dovranno essere monitorati anche Patric e Felipe Anderson.