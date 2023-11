Crisi Salernitana, l'ad Milan incontra i tifosi: "Piena fiducia in Pippo Inzaghi"

Dopo la lettera inviata da Iervolino al Centro Coordinamento per ribadire motivazioni immutate e volontà di replicare l'impresa della salvezza 7% compiuta al suo arrivo in granata, due stagioni fa, l'amministratore delegato del club ha incontrato l'associazione dei tifosi e ha fatto il punto su strutture, campionato, guida tecnica. La Salernitana ha sintetizzato i temi dell'incontro attraverso una nota stampa.

Il comunicato



"Si è svolto questa mattina presso la Sede Sociale dell’U.S. Salernitana 1919 allo Stadio “Arechi” l’incontro tra l'A.D. Maurizio Milan e i rappresentanti del CCSC nel corso del quale, in modo diretto e franco, sono stati affrontati diversi argomenti prospettici per il club granata a partire dal futuro dello Stadio “Arechi” e del Campo Volpe. L'ad Milan, nel sottolineare il massimo impegno che la Regione Campania sta ponendo in essere per la realizzazione del nuovo Stadio “Arechi”, ha evidenziato che al momento il club è in attesa di conoscere il crono-programma dei lavori e che con grande attenzione e sensibilità si lavorerà per venire incontro alle esigenze della tifoseria. L’AD ha inoltre informato i tifosi che in merito al Centro Sportivo “Mary Rosy” è stato siglato nel corso di questa settimana un adeguamento contrattuale che prevede la possibilità di ulteriori interventi migliorativi alla struttura. E’ stato infine ribadito che la società ha massima fiducia nell’operato di mister Inzaghi ed è sempre più convinta sia il profilo giusto per la squadra: un tecnico di esperienza che ha grinta, passione, motivazioni e tanto amore per Salerno e per i salernitani. Il lavoro del mister è comunque condizionato nel breve termine dal periodo di preparazione del precedente allenatore a cui si sta ponendo rimedio. Nei prossimi mesi la società è pronta a proseguire il suo impegno nel percorso di crescita e di miglioramento della squadra e del club ma per il bene della Salernitana sarà fondamentale prestare sempre massima attenzione all'equilibrio economico e finanziario".

I tifosi

"All'incontro - ha aggiunto il Centro Coordinamento nella propria nota stampa - hanno partecipato l'ad e lo Slo Mimmo. Presenti anche i rappresentanti dei Club “Mai Sola” e “Amici della Salernitana”. E’ stato proprio Milan ad aprire il discorso, mettendo a tacere le tante fake news che girano sui social. “Smentendo tesi infondate – ha esordito Milan – è in programma entro la fine dell’anno un incontro diretto tra il presidente Iervolino e la tifoseria organizzata, a riprova della volontà dello stesso presidente di mantenere un corretto rapporto tra società e tifosi. A ciò si aggiunge la ferma volontà di Danilo Iervolino di restare a Salerno per tanto tempo e ovviamente di salvare la categoria, che per noi rappresenta l’obiettivo unico del nostro lavoro”.Molte le sollecitazioni provenienti dal Direttivo del CCSC, alle quali sempre Milan ha risposto: “Sul centro sportivo siamo in dirittura d’arrivo per la fase burocratica, nel frattempo il Mary Rosy sarà oggetto di altri interventi che ci consentiranno di proseguire le attività fino a quando la nuova struttura non sarà pronta. Sul fronte mercato – ha aggiunto ancora l’ad granata – la società si sta muovendo in queste ore per farsi trovare pronta a gennaio, quando ci saranno ulteriori investimenti per portare a Salerno altri atleti per la rosa di mister Inzaghi”. La chiusura di Milan è stata dedicata proprio ai tifosi salernitani: “Vi chiedo di starci vicini ma di essere sempre critici in maniera costruttiva. In tal modo possiamo crescere tutti insieme e consentire a questa realtà che è Salerno di radicarsi in modo stabile in massima serie”.