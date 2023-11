Salernitana-Lazio allo stadio Arechi: via libera ai tifosi ospiti fidelizzati

In Questura è convocato il Gos per Salernitana-Lazio. E' fissato alle ore 12 di martedì 21 novembre e dovrà discutere delle misure di sicurezza in merito alla partita che l'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha descritto come "gara con profili di criticità".

La decisione

Rispetto alle precedenti edizioni di Salernitana-Lazio (è accaduto anche allo stadio Olimpico, salvo poi aprire per poche centinaia di supporter granata), stavolta il Viminale ha disposto misure meno drastiche. Non c'è il divieto di trasferta per i tifosi laziali ma la possibilità di viaggio concessa ai supporter tesserati. Ecco la determinazione: "Vendita dei tagliandi per residenti nella Regione Lazio esclusivamente per il settore ospiti loro riservato e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva SS Lazio; impiego di un adeguato numero di steward; rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come previsto da disposizioni".