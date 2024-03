Caso Dia-Salernitana: sono in corso le prove tecniche di disgelo

Boulaye Dia, oggi, è un calciatore felice solo in Nazionale. Il Senegal lo ha fatto giocare da titolare nell'ultima partita, lo ha messo al centro del proprio progetto tecnico, gli ha riservato la copertina della grafica con la quale ha annunciato le formazioni pre-gara. Da giocatore di club, da ex stoccatore della Salernitana, l'attaccante è invece un giocatore infelice, mogio, spesso fischiato, finito nel vortice della contestazione e di un contenzioso senza esclusione di colpi che il pool di legali gli ha riservato, su mandato del presidente Iervolino. Adesso, però, potrebbero essere messi i fiori nei cannoni.

Lo scenario

Lasciare Dia in castigo e per tempo prolungato, fuori rosa ormai dal 4 marzo, non giova a nessuno e soprattutto gioca a favore della svalutazione del suo cartellino. Il primo passo, dunque, sarebbe un reintegro in rosa. Gli avvocati della Salernitana e di controparte sono al lavoro per cercare una soluzione che, in punta di diritto, soddisfi tutti. Lo scenario migliore potrebbe essere l'accettazione di una riduzione di stipendio, ma non nella misura del 50% - scrive il quotidiano Il Mattino oggi in edicola - magari del 30. Inoltre i legali di Dia chiedono di negoziare la clausola per la vendita del giocatore. Fino a gennaio scorso, in costanza di calciomercato, oscillava tra i 21 e 22 milioni di euro, in base alla provenienza del possibile acquirente, mercato UE oppure extra UE. Ora i legali di Dia cercano di addivenire ad una soluzione bonaria che includa una clausola calmiere, di poco superiore al costo sostenuto dalla Salernitana per il prestito oneroso (1,8 milioni) e l'acquisto del cartellino del giocatore (12 milioni, tre rate da 4, la prossima in scadenza a giugno 2024). Dunque una clausola di poco superiore ai 14 milioni.