Salernitana e Dia, prove tecniche di disgelo: il club granata cerca l'accordo

Le carte viaggiano, gli avvocati (di controparte) rispondono, i tempi si allungano, i toni si inaspriscono. A chi giova, se l'obiettivo finale, perso il campionato, è non perdere anche l'investimento fatto dalla Salernitana sul cartellino di Dia? Una nuova tesi si fa strada, nelle stanze granata: il club cerca una soluzione bonaria, vuole evitare lo strappo definitivo con il giocatore senegalese, ora in Nazionale, e il suo entourage. Lo ha anticipato Lira Tv, nell'edizione odierna del proprio TG. Dopo aver speso circa 17 milioni di euro tra prestito, riscatto e stipendio da corrispondere ancora fino a giugno, la Salernitana ha fatto pesare numeri e risposte ricevute sul campo.

Lo scenario

Il rifiuto di Udine ha lasciato strascichi, il club è stato molto duro nella propria tesi portata all'attenzione del Collegio Arbitrale e nella quale è stata soffermata l'attenzione anche sull'aspetto giuslavoristico e civilistico del rapport datore di lavoro-dipendente. I legali di Dia hanno presentato le controdeduzioni. Pochi giorni fa, a margine di un convegno al quale ha partecipato a Salerno, uno degli avvocati del pool di legali granata, Chiacchio (con lui ci sono i professori Sica e Fimmanò) ha definito "cruento" l'arbitrato con Dia. Insomma si preannuncerebbe una battaglia legale senza esclusione di colpi. Giova arrivare al lodo? C'è anche una serie di testi indicati. Durante la breve gestione tecnica, Fabio Liverani ora esonerato aveva provato a ricucire lo strappo, parlando di chiarimenti e di porta sempre aperta. Ora sulla panchina della Salernitana c'è Stefano Colantuono ed a lui sono state affidate nove partite di osservazione, di valorizzazione. La Salernitana dovrà stabilire chi potrà proseguire in B e chi dovrà portare nelle casse sociali soldi per rilanciare in B. Dia è stato il fulcro del progetto sportivo. Lo ha detto la Salernitana. Adesso deve provare ad ottenere il massimo dal suo ex bomber, provando a non venderlo a prezzo di saldo.