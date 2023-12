Multato Dia: il Collegio Arbitrale accoglie e rimodula la sanzione della Salernitana

Dia è a rischio per la trasferta di Verona che chiuderà il 2023 della Salernitana. L'attaccante senegalese si è procurato un infortunio muscolare ed è uscito anzitempo dal campo, al 3' della ripresa, durante Salernitana-Milan. I tifosi lo hanno fischiato.

La multa

Nel frattempo le carte viaggiano ed è arrivata a conclusione, dopo la sentenza del Collegio Arbitrale, pure la controversia con la Salernitana, relativa alla multa che gli fu irrogata lo scorso settembre. Il Collegio Arbitrale (presidente Ales, arbitri Auletta e Macrì) ha esaminato il ricorso che il calciatore, assistito dall'avvocato Gallavotti, aveva inoltrato impugnando la multa di di 29.625 euro con la quale la Salernitana lo aveva punito, il 23 settembre. Le motivazioni erano state poi sintetizzate nella memoria del 13 ottobre dai professori Sica e Fimmanò, dall'avvocato Chiacchio, legali del club granata: "Il calciatore ha trattato con il Wolverhampton; si è sottratto agli allenamenti dell’1 e e 2 settembre lamentando forte emicrania e poi sofferenze al ginocchio ma non c'è stato riscontro da risonanza magnetica e da visita del responsabile sanitario tant'è che è andato in Nazionale il 4 settembre; non ha alcun rilievo il referto del 9 settembre dopo la visita medica sostenuta in Senegal perché questo referto si riferisce ad una patologia sopraggiunta nel ritiro e dunque successiva al 2 settembre". Dia, difeso dall'avvocato Gallavotti, ha fatto ricorso. Il Collegio ha rideterminato la multa liquidandola in 14.812,50 euro.