Inzaghi tifa per l'abbondanza: la Salernitana può recuperare Dia e Tchaouna per Firenze

Dia e Tchaouna sperano di rientrare nella lista dei convocati che Pippo Inzaghi stilerà per la trasferta di Firenze. L'allenatore tifa per l'abbondanza e dopo la prima vittoria in campionato potrebbe ritrovare anche un paniere ricco di scelte per la sfida in programma il 3 dicembre allo stadio Artemio Franchi.

Il bollettino

Dia e Tchaouna hanno ripreso la preparazione con un giorno di anticipo rispetto alla squadra. Ovviamente lo hanno fatto a scartamento ridotto, lavorando soprattutto sul potenziamento fisico e con esercizi fisioterapici utili a smaltire i rispettivi acciacchi. Per l'ala francese sarà decisiva la risonanza magnetica alla quale sarà sottoposto. Se la lesione muscolare al polpaccio, già di lieve entità, si sarà totalmente assorbita, Tchaouna (autore fin qui di due gol in Coppa Italia contro la Sampdoria e di un assist per Dia a Reggio Emilia), potrà tornare utile per Fiorentina-Salernitana. Dia, invece, era stato frenato dalla distorsione alla caviglia destra, rimediata in Nazionale. E' stato sottoposto ad una terapia d'urto prima nella settimana di preparazione alla partita contro la Lazio e adesso accorcia i tempi del proprio rientro. Dopo l'exploit di Candreva e Kastanos nel modulo 3-4-2-1, Inzaghi potrebbe anche utilizzare Dia a gara in corso.