Prima vittoria granata, la voce dei tifosi: "Abbiamo rivisto la Salernitana Bersagliera"

La Salernitana vince e ritorna in corsa per la salvezza. Dopo aver sfatato a Reggio Emilia il primo tabù del campionato - si era trovata sempre in svantaggio in partita, prima del temporaneo 0-2 con il Sassuolo -, i granata contro la Lazio sono riusciti a cancellare il mortificante zero nella casella dei successi. Ed è... successo tutto all'improvviso, proprio nella gara che l'ambiente attendeva da tanto tempo: la Salernitana si è ritrovata di nuovo sotto nel passivo, ma stavolta ha trovato la forza di rimontare e ribaltare il punteggio. La vittoria contro la Lazio vale platino: accorcia la classifica e ridona la speranza e il gusto di strappare la salvezza. Pareva un miraggio ma adesso la Salernitana è in piena corsa.

La voce dei tifosi

In attesa di acquistare i biglietti per Firenze, i supporter commentano la prestazione offerta da Candreva e compagni contro la Lazio. Il commento di Mimmo Rinaldi: "Forse - e dico forse - sembravamo un gruppo coeso, unito: uno per tutti e tutti per uno. Voglio augurarmi di non aver visto male. Non c'erano separati in casa o fedelissimi, c'era in campo una squadra con delle lacune ma almeno abbiamo visto ciò che cercavamo. Kastanos e Candreva? Abbiamo bisogno di tutti, abbiamo bisogno di quanti più punti è possibile. Dobbiamo arrivare vivi al mercato di gennaio". Antonio Positano dice: "Non so se abbiamo assistito alla partita della svolta. Ho visto i soliti errori ma ho anche visto uno spirito diverso e facce diverse. L’abbraccio tra Mazzocchi e Candreva a fine partita aiuta a sperare. Infine vincere con la Lazio del nostro caro ex presidente dà sempre un gusto maggiore". Ecco Mario De Rogatis: "La prima vittoria della stagione contro Lotito è una soddisfazione doppia. La definirei la vittoria della speranza, tra l'altro inattesa. La squadra ha lottato, ha mostrato intensità, ma ha evidenziato i soliti problemi nel possesso palla e nella costruzione del gioco. Dobbiamo restare attaccati al treno salvezza e puntare tutto sul mercato riparatorio di gennaio con almeno tre innesti di qualità. Spero, però, che se ne occupi un altro direttore sportivo e che De Sanctis cambi aria". Paolo Toscano: "Finalmente! Speriamo sia la vittoria della svolta. Abbiamo meritato di vincere e gran merito bisogna darlo ad Inzaghi che ha risollevato la squadra dal punto di vista atletico e morale. Speriamo si prosegua su questa strada". La chiosa di Ciro Troise: "Direi che una volta tanto la sosta per la Nazionale ci ha fatto decisamente bene".