Due giorni di riposo e la gioia granata sui social: la carica di Mazzocchi

Due giorni di riposo meritati e goduti: la Salernitana si ripresenterà martedì pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy, carica per la Fiorentina, prossima tappa di campionato. Nel frattempo ha ottenuto la prima vittoria in Serie A e festeggia sui social.

La carica di Mazzocchi

Il terzino della Salernitana, Pasquale Mazzocchi autore del cross dal quale è scaturita poi la palla gol per il provvisorio pareggio della Salernitana, ha elogiato la squadra dopo la prima vittoria del campionato. In una storia Instagram, immortalato in una foto mentre esulta per il 2-1 in rimonta, Mazzocchi ha scritto: "Le difficoltà stimolano il coraggio, nel coraggio si tempera la forza, con la forza si impone la rotta al destino. Continuiamo a lottare e alla fine il nostro credo vincerà".