Sirene di mercato per Daniliuc: un club tedesco sonda la Salernitana

Flavius, under e pepita d'oro dei granata, ha richieste in Germania. E' entrato, infatti, nei radar dell'Eintracht Francoforte. Se la Salernitana dovesse privarsene, riceverebbe in cambio l'equivalente della clausola rescissoria: 15 milioni di euro