Crisi Salernitana, il Centro Coordinamento scrive a Iervolino: "Incontro urgente"

Il momento è delicatissimo, la Salernitana è sul fondo della classifica e la contestazione ha rotto gli argini. Non è più sufficiente la mediazione di alcuni dirigenti: la gente vuol sapere, parafrasando un coro della curva Sud Siberiano. E vuole essere messa a conoscenza di futuro, programmi, idee e decisioni parlando direttamente con il presidente Iervolino. Cuore a cuore, faccia a faccia, gli chiede di delinare gli scenari, perché la Salernitana sbanda, è ultima e non c'è tempo per la riflessione ad oltranza.

Dopo gli ultras, ecco il Centro Coordinamento

Sferzata dalla contestazione della frangia calda della tifoseria, che non ha digerito l'assenza del patron ai varchi d'ingresso domenica sera dopo la sfida al Bologna nonostante le sollecitazioni della torcida, la Salernitana incassa anche la richiesta del Centro Coordinamento, che a mezzo lettera chiede al patron granata un incontro urgente. C'era stato già un vivace scambio di battute, in forma epistolare, alcune settimane fa. Il presidente aveva risposto all'associazione del tifo organizzato e aveva detto: "Ci rialzeremo ancora più forti". Poi aveva demandato all'ad Milan il compito di incontrare il CCSC. Ora i club, alla stregua dei tifosi, incalzano: "Vogliamo parlare solo con il patron". Non è più sufficiente, dunque, la mediazione dell'amministratore delegato che a più riprese, in questo periodo, ha portato avanti i rapporti diplomatici con la tifoseria, insieme allo Slo Domenico Napoli. La gente, adesso, attende decisioni e tasta il polso direttamente al presidente.

Il comunicato stampa

"Un incubo infinito, un tunnel senza via d’uscita - scrive il Centro Coordinamento - I tifosi della Salernitana, quelli che macinano chilometri e passione pur di stare accanto alla Bersagliera sempre e comunque, vivono questa fase difficile della squadra con l’ansia di un orizzonte decisamente buio. E’ il momento più complesso della presidenza Iervolino, frutto di una serie di errori che solo chi non opera non commette. Il Direttivo del Centro Coordinamento Salernitana Club, all’indomani della cocente sconfitta interna contro il Bologna, ha inviato una richiesta urgente all’attenzione del presidente della Salernitana Danilo Iervolino, al fine di avere un “faccia a faccia” nelle prossime ore". Ecco alcuni stralci: " In questo momento in cui la tifoseria è umiliata ed avvilita dai risultati e dal gioco della squadra è basilare avere con lei un incontro franco sulle possibilità di salvezza e in vista dell’incipiente mercato di riparazione di gennaio e soprattutto da chi verrà gestito. Proprio perché confidiamo nelle sue capacità gestionali e nella sua indole indomita, le chiediamo di fare il possibile per salvare la categoria, bene prezioso per lei e soprattutto per noi tifosi che affrontiamo ogni avversità e maciniamo chilometri per sostenerla e nonostante l’ultimo posto in classifica, continuiamo ad inaugurare nuovi club affiliati al Centro Coordinamento Salernitana Club”.