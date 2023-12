Crisi Salernitana: Iervolino incontra Milan e De Sanctis, poi parla al Galà del calcio

La sconfitta pesante di Firenze, figlia di una prestazione scialba e in tono dimesso già dal 1', non è piaciuta al presidente della Salernitana. Danilo Iervolino ha prima incontrato il direttore sportivo De Sanctis a Roma e poi si è trattenuto in compagnia dell'amministratore delegato Maurizio Milan, a Milano. Nella città meneghina era in programma anche il Galà del calcio organizzato dall'Aic, al quale il patron granata ha presenziato.

Le dichiarazioni

Al microfono di Sportitalia, Iervolino ha detto: "Per noi è una grande sorpresa essere ultimi, se pensiamo che in questa squadra ci sono dieci nazionali. Quando una squadra di calcio non gira a dovere, la responsabilità è anche del presidente. C’è poca armonia e convinzione, il senso di squadra è venuto meno. Nel calcio contano i risultati ed in questo momento non posso considerarmi soddisfatto. Poi magari fra qualche settimana, con due vittorie di fila, lo sarò. Avevamo pensato ad una squadra di giovani per un progetto a medio-lungo termine ma qualcosa non ha funzionato”. Ha parlato anche di direttore sportivo, giocatori e allenatore. Su De Sanctis: "Se pensassi di cambiarlo, lo comunicherei prima a lui, come ho fatto con l’allenatore. In seguito farei audizioni per ingaggiarne uno nuovo". I calciatori: "A Salerno resterà solo chi ha voglia di sudare la maglia, chi non tira la gamba indietro. Tutti gli altri, campioni o meno, non fanno per la Salernitana". Capitolo allenatore: "Vorrei che Inzaghi restasse per cinque anni ma contano i risultati. Se vinci sei bravo, se perdi no. Inzaghi ha una carica umana incredibile, ama il calcio, Salerno, i suoi tifosi, la città. Lancia sempre il cuore oltre l’ostacolo ed è convinto di farcela, mette tutto se stesso e profonde tanta energia per ircreare il gruppo".