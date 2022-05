Salernitana, patron Iervolino scrive alla Lega: "Gare in contemporanea"

Giocare in contemporanea, a tutela degli investimenti e degli obiettivi di tutti. E' questa la sintesi della richiesta inoltrata dal presidente della Salernitana, Danilo Iervolino, al numero uno della Lega Serie A, Casini. La anticipa il tema che sarà dibattuto oggi, durante l'assemblea dei club. Il palinsesto televisivo obbliga ad un calendario "spezzatino" ma la Salernitana chiede di giocare in contemporanea alle altre squadre che lottano per la salvezza.

Lo scenario

La Salernitana scenderà in campo ad Empoli sabato 14 maggio alle ore 15: quattromila biglietti già acquistati e nuove scorte messe a disposizione dal club toscano, riservate a chi non risiede in Campania. Di sabato, scendono in campo solo lo Spezia (+3 sui granata) e il Venezia (-5) in campo nella stessa giornata ma comunque conoscendo già il risultato che maturerà allo stadio Castellani. Il Genoa (2 di svantaggio sulla Salernitana) e il Cagliari (-1) saranno impegnate di domenica. La Sampdoria (+3) scenderà in campo di lunedì. Il timore della Salernitana è che le avversarie, conoscendo il risultato altrui possono scegliere strategie e atteggiamenti di campo differenti. La Lega, invece, ha ribadito che la contemporaneità possa essere concessa, come da nota ufficiale d'inizio campionato, solo per l'ultima giornata.