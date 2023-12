Dicembre granata, sorride il cassiere: i tifosi hanno portato 1 milione al botteghino

Un milione di incassi al botteghino. Non siamo al cinema ma allo stadio Arechi e il film si chiama "Passione per i granata". A dicembre, la Salernitana è scesa in campo due volte sul terreno di gioco dello stadio Arechi. Da un lato, ha fatto i conti con la classifica che è ancora precaria e dall'altro ha fatto i conti pure il cassiere. Ha sorriso. I tifosi si sono riversati sugli spalti di via Allende e il regalo per il club - si legge sull'edizione odierna del quotodiano il Mattino - è di circa 1 milione di euro.

I dettagli

La sfida al Milan ha fruttato un incasso lordo di 740mila euro. Al netto, 640mila euro. C'erano 24mila spettatori sugli spalti e nell'incasso non rientra la quota abbonati che si calcola per frazione di gara. E' di oltre 200mila euro a partita. Come si arriva a questo rateo? A luglio la Salernitana ha lanciato la campagna abbonamenti e poi l'ha prolungata ad agosto. Ha dapprima incassato 3,4 milioni e poi nella seconda fase ha rastrellato ulteriori 300mila euro. I 3,7 milioni, guadagnati in estate, devono essere poi suddivisi per 19 partite interne. Per quanto riguarda, invece, gli incassi di dicembre, l'introito netto è di quasi 1 milione di euro, perché ai 640mila euro netti di Salernitana-Milan è possibile sommare 230mila euro di incasso per Salernitana-Bologna e circa 60mila euro per la vendita dei mini abbonamenti Never alone, che consentivano ai tifosi (sono stati in totale 1800) di assistere a Salernitana-Lazio ed a Salernitana-Bologna a prezzi scontati. Un incasso a cinque stelle è arrivato anche da Salernitana-Inter, giocata il 30 settembre: 800mila euro netti dal botteghino.