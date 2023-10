Iervolino incontra Inzaghi a Milano: il ribaltone sulla panchina granata è vicino

Il presidente granata, Danilo Iervolino, ha prima convocato l'ad Milan e il ds De Sanctis a Milano e poi nel pomeriggio, dopo l'assemblea di Lega, ha incontrato l'allenatore Pippo Inzaghi al quale vuole affidare le speranze di riscatto immediato e di salvezza.

La crisi

La squadra dovrà ritrovarsi mercoledì pomeriggio al centro sportivo Mary Rosy, senza i giocatori convocati in Nazionale. La pausa servirà per introdurre il nuovo tecnico e per prepararsi alla delicata partita casalinga del 22 ottobre contro il Cagliari. Inzaghi firmerebbe un accordo annuale con premio salvezza e opzione di rinnovo nel caso in cui centrasse la permanenza in Serie A.